2月汇丰中国制造业PMI终值仍未脱离七个月来低点

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京3月3日 - 汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国2月制造业采购经理人指数(PMI)终值为48.5，较初值48.3略微上修，但仍低于1月终值49.5，为去年7月以来最低水平。
这是该指数连续第二个月处在荣枯线50下方。（中国PMI走势图 link.reuters.com/nam37v
）
Markit提供的新闻稿并显示，1月制造业就业分项指数终值虽然亦较初值有所上修，至47.2，但仍然是自2009年3月以来最低水平。
PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数，各指标及其权重分别是：新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1，其中供货时间指数作反向计算，使其可比性与其它指标一致。(完)
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。