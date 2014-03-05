汇丰中国2月服务业PMI升至51

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京3月5日 -受新业务改善的影响，汇丰中国2月服务业PMI有所回升，呈现与官方非制造业数据类似的好转走势，表明服务业已开始在一个相对低位企稳。
汇丰(HSBC)/Markit周三联合公布，中国2月服务业采购经理人指数(PMI)升至51，脱离上月所及的2011年8月来最低位50.7。
汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称，从这一数据看，服务业增速似乎开始在一个较低的水平企稳。
“不过，结合制造业PMI的走弱，整体而言经济增长动力在减弱，并且开始对增加就业造成压力。”他分析称。
Markit提供的新闻稿显示，2月服务业新业务指数从上月的51.1升至51.4。但就业指数略微下滑，降至五个月来最低水平。
价格方面，企业面临通胀压力仍然很小。服务业投入价格指数处于八个月最低位，而收费价格指数则回升至略高于50的水准。
此外，与官方非制造业PMI类似，企业预期方面有所好转，业务预期指数升至11个月最高水平。受访者指出这主要由于市况有所改善和公司的扩张计划。
稍早公布的官方及汇丰制造业PMI数据双双跌落至逾半年低点，表明中国经济增长动能依然偏弱。但另一方面，官方非制造业PMI逆势上扬至三个月高点55，显示服务业走势较活跃。图表请点击 link.reuters.com/nam37v
“决策者能够也应该通过微调政策来避免经济增长在上半年减速。”屈宏斌表示。(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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