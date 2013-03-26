汇控推企业人民币跨境贸易结算方案

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透香港3月26日 - 汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)已在中国为一家名列《财星(财富) 》杂志500强企业设立一套人民币跨境贸易结算解决方案，提供集中式现金管理，预料将吸引更多外国企业在国际贸易使用人民币。
这家企业为动力及自动化技术的全球领先公司，因为这项解决方案，其在中国的子公司与母公司海外财务中心进行跨境收付款结算时将采用人民币。
这不仅大幅降低外汇曝险，优化公司流动性管理，同时也为其他跨国企业立下先例，有助提高人民币在中国以外的流通。
“这是全球许多大型跨国企业使用的一个财务管理技术，我们很高兴成为第一家推广至人民币的银行，”汇丰中国全球付款及现金管理主管Kee Joo Wong在回覆路透的电邮中表示。
Wong表示，在这个新模式推出之前，上述公司必须直接与海外交易方结算每一笔交易，导致交易成本，且集团层级缺乏集中监督及控制付款过程。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 李婷仪)
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