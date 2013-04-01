汇丰中国3月制造业PMI终值升至51.6

路透北京4月1日 - 汇丰(HSBC)周一公布，中国3月制造业采购经理人指数(PMI)终值回升至51.6，与初值基本持平。这也是该指数连续第五个月处在荣枯线50上方。

上月该终值为50.4；此前公布的3月初值为51.7。PMI是一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标。

Markit提供的新闻稿并显示，3月制造业产出和新订单分项指数均回升至接近1月高位的水准，其中新订单指数自上月的51.4劲升至53.3，为26个月来第二高位，且连续六个月在50上方。

PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数，各指标及其权重分别是：新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1，其中供货时间指数作反向计算，使其可比性与其它指标一致。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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