汇丰5月制造业PMI终值创八个月低位

昆仑能源去年净利同比大减56% 惟年度股息明显提高
路透香港3月29日 - 中国石油的天然气终端业务分支--昆仑能源周三公布，去年度净利同比大减56%，惟年度股息明显提高。
路透北京6月3日 - 汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国5月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至49.2，创八个月最低位，且为去年10月以来首次跌破临界点50；初值为49.6，上月终值为50.4。
Markit提供的新闻稿并显示，5月制造业新订单指数终值降至48.7，为八个月来首次低于50；初值为49.5，上月终值为51.2。
PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数，各指标及其权重分别是：新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1，其中供货时间指数作反向计算，使其可比性与其它指标一致。(完)
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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路透上海3月29日 - 近期，奇虎360科技、易居中国、药明康德等多家中概股回归公司宣布接受首次公开发行（IPO）并上市的辅导，意味这批公司选择了IPO作为未来登陆A股市场的主要途径，而非前两年主流的借壳上市。
路透北京3月29日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，近期中国有多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，如环北京的涞水和涿州、环上海的嘉善、环南京的滁州、环福州的连江等，也有省内热点城市，如江西赣州、山东青岛，一线城市北京和广州3月亦再出新政，收紧调控以遏制房价过快上涨。