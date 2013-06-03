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中国财经 | 2013年 6月 3日 星期一 11:06 BJT

汇丰5月制造业PMI终值创八个月低位

路透北京6月3日 - 汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国5月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至49.2，创八个月最低位，且为去年10月以来首次跌破临界点50；初值为49.6，上月终值为50.4。

Markit提供的新闻稿并显示，5月制造业新订单指数终值降至48.7，为八个月来首次低于50；初值为49.5，上月终值为51.2。

PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数，各指标及其权重分别是：新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1，其中供货时间指数作反向计算，使其可比性与其它指标一致。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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