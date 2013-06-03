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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 3日 星期一 14:27 BJT

汇丰中国5月制造业PMI降至八个月低点

汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国5月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至49.2，创八个月最低位，且为去年10月以来首次跌破临界点50。PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩。图为安徽合肥一家钢厂的车间。路透

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