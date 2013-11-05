10月汇丰中国服务业PMI小幅回升

路透北京11月5日 -汇丰10月中国服务业PMI小幅回升，主要得益于需求增加推动新订单指数创下七个月高位。进入四季度服务业呈现温和而全面的回暖，再加上制造业扩张动能持续，都将助力中国经济未来数月保持平稳。

汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布，中国10月服务业采购经理人指数(PMI)小幅回升至52.6，上月为52.4；其中新业务分项指数环比上升0.8个点至53.5，为3月以来最高值。

“进入四季度服务业呈现温和而全面的改善，新订单增加带动就业指数连续第二个月处于荣枯线上方。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌评价称。

他认为，服务业可能从制造业持续回暖和劳工市场改善迹象中获得支持，这在未来数月应能强化中国经济成长动能。

Markit提供的新闻稿显示，在服务业PMI的六个主要分项指数中，除收费价格指数略有下降外，其它五个指数均有回升。其中就业指数为连续第二个月处在荣枯线50上方，大多数受访业者称增加用工主要是因为需求增加。

当月有超过6%的企业反映成本负担加重，推动投入价格分项指数小幅走高；收费价格指数虽然略有下降，但仍是连续第三个月处在扩张领域，今年5-7月曾长期处在50下方。

服务业者对未来一年经营活动展望持乐观态度，业务活动预期分项指数环比上升近3个点，并创下七个月来次高水准。得益于经济环境改善和新产品将面世，有接近25%受访者预计未来一年经营活动将增长，仅有不到2%受访者预计会缩减。

汇丰服务业PMI和周末中国国家统计局发布的10月官方非制造业商务活动指数走势一致，官方指数升至56.3创下14个月高点，且为连续第二个月上升。

而上周五出炉的宏观经济先行指标--中国10月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)双双有力回升，预示中国经济企稳回升态势延续到四季度，也为即将召开的三中全会提供了良好氛围。

备受关注的中国共产党十八届三中全会定于11月9日-12日召开。中国国家主席习近平日前表示，支撑中国经济发展的内生因素很充分，中国不会落入所谓中等收入国家陷阱，即将召开的三中全会将提出综合改革方案。

中国国务院总理李克强日前也表示，简政放权成为深化改革的“马前卒”和宏观调控的“当头炮”，成效不断显现，社会投资和创业热情迸发，经济出现稳中向好。

美银美林新推出的中国经济领先指标从8月的9.9%放缓至9月的9.2%，验证中国经济增速三季度可能已经触顶。该投行预计中国四季度经济环比增速可能下降至1.8-1.9%，但受高基数效应影响四季度同比增速可能只会小幅放缓至7.7%；而到2014年上半年同比增速将再度反弹至7.8-8.0%，这次是受较低基数的“利好”提振。

中国2013年三季度GDP（国内生产总值）环比和同比增速分别为2.2%和7.8%。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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