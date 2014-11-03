10月汇丰中国制造业PMI终值持平在50.4 为三个月高点

路透北京11月3日 - 汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国10月制造业采购经理人指数(PMI) CNPMIF=ECI终值持平于初值的50.4，高于上月终值，并录得三个月高点。

Markit提供的新闻稿显示，产出指数亦持平于初值的50.7，创五个月最低；新订单和新出口订单分项指数均被小幅下修，但仍处在50关口上方。

国家统计局周六公布的数据显示，10月官方PMI为50.8，创五个月低点，但仍位于荣枯分界线上方。

PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数。（完）

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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