汇丰中国PMI超预期回升 债市获利了结情绪积累--中信证券

上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
路透北京5月26日 - 中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，5月汇丰PMI初值超预期回升至50附近，显示经济企稳迹象；5月CPI同比将明显反弹，或对6月公开市场操作形成一定压力，获利了结和回避6月份资金面的情绪可能积累。
对交易型机构而言，建议维持仓位静观其变；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。
**汇丰PMI初值超预期回升**
5月份汇丰PMI初值较上月终值超预期回升1.6个百分点至49.7，季调后的汇丰PMI初值较上月终值也明显回升了2.2个百分点。
大部分分项指数均有所改善，领先性相对较好的生产和新订单指数分别为50.3和50.2，新出口订单大幅反弹3.8个百分点至52.7，为2011年年初以来高点，经济企稳更为明确，显示稳增长政策初见成效，而外需的回暖也符合此前的预判。
前瞻地看，由于4月份的货币条件仍然偏紧，内需在短期内难有明显回暖，外需改善可能是需求面回暖最主要的拉动因素。
近期螺纹钢价格走势和高频发电量数据仍然偏弱，加上去年三季度的环比增速较高，稳增长政策仍需持续发力才能维持相对平稳的经济增速。
**市场研判和投资策略**
5月份汇丰PMI初值超预期回升至50附近，进一步明确了经济的企稳，外需改善可能是需求面回暖最主要的拉动因素，在货币条件尚未明显改善的背景下，内需仍显乏力。
5月份猪肉价格明显反弹，加上翘尾因素回升0.6个百分点，5月份的CPI同比有高于2.5%的可能。
政策面和流动性方面，由于经济尚未明显改善，4月份的CPI同比又跌至1.8%，上周央行公开市场操作更趋温和，再贷款的传闻也印证了我们对货币政策“稳中趋松”的判断。
但是5月份的CPI同比将明显反弹，或对6月份的公开市场操作形成一定压力，同时持续推出的稳增长措施可能对基本面有一定的托底作用。
整体来看，如果资金面能够维持目前的宽松程度，利率产品收益率仍有下行的空间，但是近期基本面和资金面都有一些不利因素，获利了结和回避6月份资金面的情绪可能积累。
对交易型机构而言，建议维持仓位静观其变；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。 (完)
(整理 钟华; 审校 林高丽)
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路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。