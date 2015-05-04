4月汇丰中国制造业PMI终值降至48.9 创12个月新低

万达集团与马来西亚洽谈开发大马城项目--报载
路透吉隆坡5月9日 - 海峡时报周二报导，马来西亚当局正与中国大连万达集团洽谈开发吉隆坡一大型房地产项目，不到一周前，马来西亚政府刚宣布撤换这个项目的原始合作伙伴。
路透北京5月4日 - 汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至48.9，低于初值的49.2和上月的49.6，且录得12个月新低。这是该指数连续第二个月低于荣枯线。
Markit提供的新闻稿并显示，4月制造业新订单分项指数亦降至48.7，创下12个月最低。
PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个基于五个单项指标的综合指数。(完)
(发稿 侯向明；审校 张喜良)
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