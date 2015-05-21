5月汇丰中国制造业PMI初值微升 但产出分项创逾一年低位

路透北京5月21日 - 汇丰(HSBC)/Markit周四公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2015年5月PMI初值数据小幅升至49.1，连续第三个月位于荣枯线下方；其4月终值为48.9。

Markit提供的新闻稿并显示，中国5月制造业PMI产出分项指数降至48.4，五个月来首次降至荣枯线之下，且为13个月来最低；新出口分项指数亦创下23个月新低。

是次PMI预览数据样本采集期为5月12-19日之间。终值定于6月1日发布。

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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