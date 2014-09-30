中国9月汇丰制造业PMI终值小幅下修 经济仍面临下行压力

路透北京9月29日 - 产出和新订单指数下修，拖累汇丰9月中国制造业PMI终值亦被小幅向下修正。虽然和上月终值持平，但依然表明制造业面临下行压力，需要更多宽松政策支持。

汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布，中国9月制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIF=ECI终值下修至50.2，和上月终值持平。初值原本为50.5。

Markit提供的新闻稿显示，产出和新订单指数终值分别下修0.5和0.8个百分点；唯一的亮色是，受主要出口市场经济环境转暖推动，9月新出口订单指数终值上修0.6个百分点至54.5，创2010年3月以来最高水准。

“整体来看，9月数据表明制造业仍在缓慢扩张，”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌评价称，“经济仍然面临下行风险，要求更多宽松货币和财政政策提供支持。”

Markit数据并显示，虽然9月就业指数终值略有上修，但依然是连续11个月处在荣枯分水岭下方，这主要是受到政策面余温渐褪、自愿离职工人岗位没有及时补缺的影响。

同时，投入和产出物价指数终值双双跌至五个月低点，且均为连续第二个月处在50下方，表明产能过剩压力依然沉重。有零星证据表明，企业纷纷打折以吸引新买家。

根据国内投行--中金的预测，三季度工业增加值平均同比增速较二季度下降；而从截至8月份数据来看，房地产业、金融业和批发零售业等服务业同比增速也难以较二季度反弹。

“维持三季度GDP同比增速放缓至7.3%的预测，且存在下行风险，”中金称。

中国央行调查统计司司长盛松成表示，中国近期部分经济指标短暂回调不会改变经济发展的大势，经济金融变量仍处在合理区间，今后将坚持稳健的货币政策，并加强定向调控和结构性调控。

中国国内金融市场10月1-7日逢国庆节假期休市。国家统计局定于北京时间周三（10月1日）上午0900发布官方制造业PMI。路透综合20家分析机构预估中值显示，中国9月官方制造业PMI料微幅升至51.2，经济短期暂时企稳。

PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。