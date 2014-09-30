中国9月汇丰制造业PMI终值小幅下修 经济仍面临下行压力

人民币续盘整微收贬 市场等待欧洲央行利率决议
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四续盘整微收贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让日内美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势；午后市场出现中资大行的大量结汇盘，人民币缩减跌幅。
路透北京9月29日 - 产出和新订单指数下修，拖累汇丰9月中国制造业PMI终值亦被小幅向下修正。虽然和上月终值持平，但依然表明制造业面临下行压力，需要更多宽松政策支持。
汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布，中国9月制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIF=ECI终值下修至50.2，和上月终值持平。初值原本为50.5。
Markit提供的新闻稿显示，产出和新订单指数终值分别下修0.5和0.8个百分点；唯一的亮色是，受主要出口市场经济环境转暖推动，9月新出口订单指数终值上修0.6个百分点至54.5，创2010年3月以来最高水准。
“整体来看，9月数据表明制造业仍在缓慢扩张，”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌评价称，“经济仍然面临下行风险，要求更多宽松货币和财政政策提供支持。”
Markit数据并显示，虽然9月就业指数终值略有上修，但依然是连续11个月处在荣枯分水岭下方，这主要是受到政策面余温渐褪、自愿离职工人岗位没有及时补缺的影响。
同时，投入和产出物价指数终值双双跌至五个月低点，且均为连续第二个月处在50下方，表明产能过剩压力依然沉重。有零星证据表明，企业纷纷打折以吸引新买家。
根据国内投行--中金的预测，三季度工业增加值平均同比增速较二季度下降；而从截至8月份数据来看，房地产业、金融业和批发零售业等服务业同比增速也难以较二季度反弹。
“维持三季度GDP同比增速放缓至7.3%的预测，且存在下行风险，”中金称。
中国央行调查统计司司长盛松成表示，中国近期部分经济指标短暂回调不会改变经济发展的大势，经济金融变量仍处在合理区间，今后将坚持稳健的货币政策，并加强定向调控和结构性调控。
中国国内金融市场10月1-7日逢国庆节假期休市。国家统计局定于北京时间周三（10月1日）上午0900发布官方制造业PMI。路透综合20家分析机构预估中值显示，中国9月官方制造业PMI料微幅升至51.2，经济短期暂时企稳。
PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四续盘整微收贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让日内美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势；午后市场出现中资大行的大量结汇盘，人民币缩减跌幅。
路透上海4月27日 - 区块链作为一个全新的技术体系，中国金融企业大多都在探索其应用场景。国内首家网络保险公司--众安保险旗下众安科技首席执行官陈玮认为，目前区块链已开始在电子凭证等方面应用，未来将会有越来越多的保险企业把区块链技术逐渐整合到业务交易系统里面。
路透香港4月27日 - 中国最大寿险企业中国人寿周四公布，今年首季净利同比增长17%，因业务结构改善及投资收益增加。