汇丰2月中国制造业PMI创七个月低位

受新订单和产出等多项指数下滑的拖累，汇丰中国2月制造业PMI初值在萎缩区间续降，并创下七个月来最低水准48.3。结合近期PPI和PMI等多项数据判断，今年一季度中国经济增长恐面临一定下行风险。数据公布后，对中国经济敏感的澳元/美元急跌，伦敦期铜下滑，上海指标期胶重挫，中国国内股市沪综指回吐涨幅。图为浙江一家纺织厂的资料图片。路透