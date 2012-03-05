中国2月汇丰服务业PMI创四个月新高

周一公布的汇丰中国2月服务业采购经理人指数(PMI)大幅升至53.9，创下自去年10月来新高，受益於新接业务的加速增长。中国服务业稳步扩张。不过服务业PMI仍远低於长期均值，就业增速仍不高，企业对短期经营前景的信心依然在历史平均水平之下。路透