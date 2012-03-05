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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 5日 星期一 14:16 BJT

中国2月汇丰服务业PMI创四个月新高

周一公布的汇丰中国2月服务业采购经理人指数(PMI)大幅升至53.9，创下自去年10月来新高，受益於新接业务的加速增长。中国服务业稳步扩张。不过服务业PMI仍远低於长期均值，就业增速仍不高，企业对短期经营前景的信心依然在历史平均水平之下。路透

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