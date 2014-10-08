汇丰中国9月服务业PMI降至53.5 脱离上月触及的17个月高位

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透北京10月8日 - 汇丰（HSBC）/Markit周三联合公布，中国9月服务业采购经理人指数(PMI)降至53.5，脱离上月创下的17个月高位54.1。但这依然是去年3月以来的次高水准。
Markit提供的新闻稿并显示，9月服务业新业务、投入价格和收费价格指数均有小幅回落；不过就业和业务预期指数双双回升。
这和此前出炉的中国官方非制造业PMI走势一致。中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)日前联合公布，9月官方非制造业商务活动指数略跌至54.0的八个月低点；其中新订单指数跌至临界点之下，为至少一年以来首见。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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