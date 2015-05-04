4月汇丰中国制造业PMI终值创12个月新低 稳增长仍需更多宽松政策（更新版）

万达集团与马来西亚洽谈开发大马城项目--报载
路透吉隆坡5月9日 - 海峡时报周二报导，马来西亚当局正与中国大连万达集团洽谈开发吉隆坡一大型房地产项目，不到一周前，马来西亚政府刚宣布撤换这个项目的原始合作伙伴。
路透北京5月4日 - 受新订单分项指数大幅下滑拖累，汇丰4月中国制造业PMI终值连续第二个月低于荣枯线，且创出12个月新低。国内需求低迷抑制企业产出，政府仍需出台更多刺激政策来确保经济增速保持在7%左右。
汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值为48.9，创2014年4月以来最低。4月初值为49.2，上月终值则为49.6。
Markit提供的新闻稿并显示，4月制造业新订单分项指数较上月下滑1.1个点至48.7，亦录得12个月最低；新出口订单则三个月来首次回升至50关口上方。
“中国制造业第二季度开局疲软，新订单萎缩步伐创出一年来最快，同时企业产出停滞。”Markit经济学家Annabel Fiddes表示，“新订单的减少似乎是由于国内需求疲软，因为海外订单显示出温和改善迹象。”
受访企业认为，低迷的国内市场环境影响了客户需求，从而导致新订单减少；不过国际市场客户需求好转，支撑4月新出口订单再现扩张。
Annabel Fiddes并补充称，PMI数据暗示政府或需要出台更多的刺激措施，以确保经济增速不至于低于一季度的7%。
据Markit新闻稿，4月新订单表现不佳抑制产出，产出指数大幅下滑至临界点水准，创四个月最低；就业指数虽较上月小幅回升，但仍连续第18个月位于50下方。
“企业进一步裁员，同时采购活动下滑，表明制造业短期恢复扩张料很艰难。”Annabel Fiddes说。
与此同时，一些受访企业认为裁员主因企业收缩规模政策，另外一些企业则认为是由于自愿离职留下的空缺不再填补，从而导致企业员工数量下降。
成本方面，中国制造业者面临的平均成本负担连续第九个月下滑。受访企业普遍指称，原材料价格，特别是钢材价格的下跌，导致了投入成本的下降。
不过受访企业中，大多数的企业为争取新的订单，通过压低售价，来把节约下来的成本让利给客户。
“4月通缩压力加剧，投入和产出成本收缩步伐加快。”新闻稿称。
Markit数据显示，投入价格和产出价格两个分项指数均自去年8月以来一直低于50，且4月数据进一步下滑。
国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)上周五联合公布，中国4月官方PMI持平在50.1，连续两个月位于荣枯线上方；官方非制造业商务活动指数为53.4，比上月回落0.3个百分点。
数据出炉后中国沪综指.SSEC扩大跌幅，北京时间09:54下跌0.72%；澳元兑美元则测试0.7800/05美元支撑位。
中共中央政治局上周四召开会议分析当前经济形势，提出要高度重视应对经济下行压力，加大定向调控力度，发挥投资的关键作用，并强调积极的财政政策要增加公共支出，注意疏通货币政策向实体经济的传导渠道。
PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数。（完）
(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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