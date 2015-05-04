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路透中文国际短讯 | 2015年 5月 4日 星期一 11:14 BJT

4月汇丰中国制造业PMI终值创12个月新低

受新订单分项指数大幅下滑拖累，汇丰4月中国制造业PMI终值为48.9，连续第二个月低于荣枯线，且创出12个月新低。国内需求低迷抑制企业产出，政府仍需出台更多刺激政策来确保经济增速保持在7%左右。路透
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