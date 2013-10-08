中国对中日领导人握手的报道表示怀疑

路透北京/印尼10月8日 - 中国周二对中日两国领导人在亚太经合组织峰会期间握手的报道表示怀疑，称真正的问题是日本必须表示出诚意，采取实际行动结束领土争端。

日本内阁审议官谷口智彦周一称，日本首相安倍晋三和中国国家主席习近平在亚太经合组织会议期间再次握手，但中国外交部发言人华春莹拒绝对此予以确认。

“我看到一些日本媒体报道习近平和安倍晋三首相在亚太经合组织非正式会议期间握手。你们不觉得这种报道和大肆宣传非常无聊吗？”华春莹周二在例行记者会上说道。

“如果你们关注中国代表团发布的消息，你们会发现没有此类报道。那么这说明什么呢？”

华春莹重申，中国愿意与日本对话，但是安倍对解决岛屿争端并不认真。

“问题是日方必须显示出诚意，采取实际行动妥善处理相关问题。”

“我想日方不去做任何实质性的努力，但热衷于此类的消息。你觉得这个有意义吗？作为负责任的领导人，应该明白他怎么去做才能真正的改善两国关系，而不是缘木求鱼，本末倒置。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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