华安基金与诺亚联手推出黄金创新产品 满足资产配置需求

路透上海1月11日 - 中国公募基金公司华安基金管理公司与诺亚(NOAH.N)旗下诺亚正行和财富派周三宣布，合作推出黄金创新产品--藏金宝，意在满足富裕人群在资产配置大潮中日益增长的黄金投资需求。

此次双方合作的藏金宝产品，其底层资产是华安管理的国内最大黄金公募基金-华安黄金ETF的联接基金，不过双方将其打造成为一种类似银行纸黄金的理财产品，以每克金价直接报价，而ETF报价往往反映每份基金的净资产值。

诺亚是面对高净值人群的财富管理机构，而诺亚正行是其基金代销平台，管理着逾三千只公募基金的销售。财富派则是一家互联网私人银行，为诺亚公募基金业务提供运营和技术支持，目标客户为白领人群，累计管理资产规模超过240亿元人民币。

“未来3-5年是黄金投资的甜蜜期...华安希望在藏金宝的支持下，成为未来国内，甚至全球最大的黄金ETF之一。”华安基金董事长朱学华表示。

对应实物黄金的华安黄金ETF目前持仓达25吨黄金左右，市值超过68亿元人民币，是国内第一只黄金ETF，也是亚洲地区最大一支。

面对去年黑天鹅事件频发、今年不确定因素仍较多的形势，高净值人群以及中产阶级的理财观念正向多元配置资产、分散投资组合风险转变，黄金成为他们重要的配置资产之一。由于相当多人士对于公募基金仍不熟悉，黄金投资仍停留在实物金或纸黄金等投资品类上，但这些投资品类的手续费相对稍高。

“任何一种好的产品都需要好的载体。”华安基金指数与量化事业部总经理许之彦表示，相对基金产品，藏金宝直接以每克为单位报价，更为直观，而且购买黄金的费用较低。

一些互联网巨头或独立财富管理机构近年来纷纷对公募基金产品进行再开发，并推出满足普通人群消费习惯的理财产品。最知名的就是阿里巴巴(BABA.N)关联企业蚂蚁金服与天弘基金合作的余钱理财产品“余额宝”，大获成功。目前余额宝挂钩的货币基金成为国内最大基金，天弘亦成为国内最大的基金管理公司。

诺亚正行董事长章嘉玉还指出，这并不是两个公司在一支产品上的单点合作，而是双方基于相同的价值投资理念的战略性合作。未来诺亚会与华安基金会有更为深入的合作，例如专门针对诺亚正行-财富派平台的定制基金。（完）