华龙证券拟增发股份募资至多100亿元 增加资本金

路透上海8月29日 - 在中国中小企业股份转让系统挂牌的中型券商--华龙证券股份有限公司近日宣布，拟定向增发股份募资至多100亿元人民币，用于增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大公司业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

据公司公布的股票发行方案，公司此次增发股份数量为不超过38.31亿股，发行对象为符合相关规定的合格投资者，本次发行新增股东不超过35家，现有股东有优先认购权。

本次增发的发行价格将在不低于2.61元／股的情况下，通过在产权交易机构询价的方式最终确定。

据华龙证券中报，上半年实现净利2.27亿元，同比下降69.46%，每股收益0.11元。

此次增发的主承销商为中信证券(600030.SS)(6030.HK)。（完）