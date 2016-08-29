华龙证券拟增发股份募资至多100亿元 增加资本金

中国证监会下发新一批10家企业IPO批文 料至多募资41亿元
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海8月29日 - 在中国中小企业股份转让系统挂牌的中型券商--华龙证券股份有限公司近日宣布，拟定向增发股份募资至多100亿元人民币，用于增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大公司业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。
据公司公布的股票发行方案，公司此次增发股份数量为不超过38.31亿股，发行对象为符合相关规定的合格投资者，本次发行新增股东不超过35家，现有股东有优先认购权。
本次增发的发行价格将在不低于2.61元／股的情况下，通过在产权交易机构询价的方式最终确定。
据华龙证券中报，上半年实现净利2.27亿元，同比下降69.46%，每股收益0.11元。
此次增发的主承销商为中信证券(600030.SS)(6030.HK)。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京1月13日 - 中国商务部周五公布，2016全年中国实际使用外资(FDI)8,132.2亿元人民币，同比增长4.1%（未含银行、证券、保险领域数据）。12月实际使用外资814.2亿元人民币，同比增长5.7%。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。