更正-中国金融：高盛等七家机构将入股华融资产管理--消息

(更正：因译文有误内文第二段应为“复星集团”，非“复兴集团”)

路透香港7月22日 - 消息人士对路透表示，高盛 和美国华平投资集团等投资者接近达成收购中国华融资产管理至多20%股权的交易，金额约为20亿美元。

消息人士并称，其他投资者包括马来西亚国有投资机构Khazanah Nasional Bhd、中信集团、中金公司、复星集团和中粮集团。

消息人士称，这七家投资机构可能将于下月签署协议。

截至2013年底，中国华融资产管理公司管理着大约657亿美元资产，是中国最大的坏帐管理公司，其后是中国信达资产管理公司 。

中金、复星集团、高盛及华平均拒绝置评。中粮、中信及Khazanah没有立即回复要求置评的电话及电子邮件。由于消息尚未公开，消息人士希望匿名。

华融北京总部一位接电话的人士称，公司无人可对此事置评。(完)