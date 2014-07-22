更正-中国金融：高盛等七家机构将入股华融资产管理--消息

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
(更正：因译文有误内文第二段应为“复星集团”，非“复兴集团”)
路透香港7月22日 - 消息人士对路透表示，高盛 和美国华平投资集团等投资者接近达成收购中国华融资产管理至多20%股权的交易，金额约为20亿美元。
消息人士并称，其他投资者包括马来西亚国有投资机构Khazanah Nasional Bhd、中信集团、中金公司、复星集团和中粮集团。
消息人士称，这七家投资机构可能将于下月签署协议。
截至2013年底，中国华融资产管理公司管理着大约657亿美元资产，是中国最大的坏帐管理公司，其后是中国信达资产管理公司 。
中金、复星集团、高盛及华平均拒绝置评。中粮、中信及Khazanah没有立即回复要求置评的电话及电子邮件。由于消息尚未公开，消息人士希望匿名。
华融北京总部一位接电话的人士称，公司无人可对此事置评。(完)
(编译 张荻/于春红; 审校 王兴亚)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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