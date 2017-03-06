华融董事长建议尽快构建资产证券化产品流通机制

路透上海3月6日 - 中国华融资产管理股份有限公司(2799.HK)董事长赖小民建议，尽快构建各类资产证券化产品流通机制，打通发行市场和流通市场，建立和完善做市商制度，并放宽准入标准，引入和培育更多机构投资者，增强二级市场流动性，防止风险积聚。

中国证券报周一引述他在全国人大和政协两会期间的提案称，应以现有的资产证券化业务规范为基础，根据市场运行的实践，不断健全和完善资产证券化的法律规范，以及资产证券化业务的相关配套制度。

“择机出台资产证券化业务管理办法，统一市场、统一标准、统一规范，以推动市场稳步、健康和创新发展。”他表示。

同时，建立资产证券化业务风险预警、风险评估和风险防范机制，实施全流程风险管理。

例如，采取有效措施将资产池内资产与原始资产持有人进行风险隔离，从源头上把控基础资产风险；完善风险指标体系，建立风险预测和风险评估模型，实现风险量化控制。

进一步完善信息披露制度，细化大类资产信息披露，在做好发行期信息披露的基础上，加强对存续期信息披露的管理，以及时反映产品风险变化；加强对资产证券化业务的跟踪管理和后续监督，做好产品风险的跟踪监控；合理把控资产证券化业务的扩张速度，避免盲目和过度扩张，严格防范系统性风险。（完）