华融董事长建议尽快构建资产证券化产品流通机制

中资大行出手结汇致人民币早盘跳涨逾200点 成交大扩
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四早盘突然跳涨逾200点，最高触及6.8690元，创两个月高点；中间价仅小幅调升，与汇价仍有较大差距。交易员表示，早盘人民币跳涨主因中资大行出手结汇推涨人民币汇价，半日成交大扩逾三成。
路透上海3月6日 - 中国华融资产管理股份有限公司(2799.HK)董事长赖小民建议，尽快构建各类资产证券化产品流通机制，打通发行市场和流通市场，建立和完善做市商制度，并放宽准入标准，引入和培育更多机构投资者，增强二级市场流动性，防止风险积聚。
中国证券报周一引述他在全国人大和政协两会期间的提案称，应以现有的资产证券化业务规范为基础，根据市场运行的实践，不断健全和完善资产证券化的法律规范，以及资产证券化业务的相关配套制度。
“择机出台资产证券化业务管理办法，统一市场、统一标准、统一规范，以推动市场稳步、健康和创新发展。”他表示。
同时，建立资产证券化业务风险预警、风险评估和风险防范机制，实施全流程风险管理。
例如，采取有效措施将资产池内资产与原始资产持有人进行风险隔离，从源头上把控基础资产风险；完善风险指标体系，建立风险预测和风险评估模型，实现风险量化控制。
进一步完善信息披露制度，细化大类资产信息披露，在做好发行期信息披露的基础上，加强对存续期信息披露的管理，以及时反映产品风险变化；加强对资产证券化业务的跟踪管理和后续监督，做好产品风险的跟踪监控；合理把控资产证券化业务的扩张速度，避免盲目和过度扩张，严格防范系统性风险。（完）
(发稿 李铮; 审校 曾祥进)
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四早盘突然跳涨逾200点，最高触及6.8690元，创两个月高点；中间价仅小幅调升，与汇价仍有较大差距。交易员表示，早盘人民币跳涨主因中资大行出手结汇推涨人民币汇价，半日成交大扩逾三成。
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。