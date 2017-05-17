中国华融资产管理的贷款案获得热烈反响--TRLPC

路透5月17日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，国有中国华融资产管理的贷款案获得热烈反响。

消息人士称，超过10家银行参与了华融投资股份有限公司的30亿港元(3.86亿美元)的364天期贷款案，总体承贷额高于原定规模。华融融德(香港)投资管理有限公司的1亿美元的一年期循环信贷案情况也是一样。

消息人士补充称，这两笔贷款案都在等待更多银行的承贷，目前正处于核准过程中。

华融投资股份有限公司贷款案的牵头行兼簿记行为瑞士信贷，贷款以港元或美元计价。该笔到期一次性偿还贷款利率较香港银行同业拆息(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码220个基点，综合收益为260个基点。香港上市的华融投资股份有限公司是一家投资控股公司。

与此同时，担任牵头行兼簿记行的中国信托商业银行已经为华融融德(香港)投资管理有限公司启动了1亿美元的一年期循环信贷案。该贷款有延长一年的选择权，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码225个基点。综合收益为270个基点。该贷款案的母公司华融融德资产管理有限公司为担保人。

两笔贷款案均有中国华融资产管理股份有限公司出具的同意协助书，该公司是华融投资的大股东，也是华融融德的最终母公司。

不仅止于此。中国华融国际控股有限公司有一笔更大的10亿美元贷款案料将在未来数周内启动，该项融资将由中国工商银行担任协调人，贷款年期料为三年或者五年。

上月华融国际证券的10亿港元(1.29亿美元)一年期贷款案，唯一牵头行兼簿记行(MLAB)国泰世华银行无限期推迟一般联贷阶段。(完)