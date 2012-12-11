华为拟在三至五年内令其欧洲员工数量增长一倍

4月17日在深圳拍到的华为公司标志。 REUTERS/Tyrone Siu

*计划将欧洲员工数量翻倍,至逾14,000人

*将在芬兰建立智能手机研发中心

*将发布Windows智能手机

路透赫尔辛基12月10日电---中国无线网络设备制造商华为技术有限公司HWT.UL计划在未来数年内大幅增加欧洲员工数量,以期在美国以外地区寻求业务扩张.此前,美国立法机构对华为可能从事间谍活动的指控,令其在美发展前景蒙上阴云.

华为于周一表示,他们计划将欧洲地区员工数量增加一倍,并在芬兰建立智能手机研发中心.来自芬兰本土的前全球手机业领头羊诺基亚NOK1V.HE,正在大规模裁员.

"欧洲已证明,对于华为而言,这里的商业环境相当开放,"华为公司发言人Roland Sladek 称.

华为计划在未来3-5年内,将欧洲地区员工数量从现有的约7,000人增加至14,000人以上.并打算在未来五年斥资7,000万欧元(合9,100万美元),用以建设位于芬兰的研发中心.

这将成为华为在欧洲的第11个研发中心,拟雇用约100名员工.

华为还表示,他们从竞争对手爱立信(ERICb.ST)手中,赢得了与和记黄埔0013.HK旗下英国子公司3 UK的服务合约,更凸显出该公司在欧洲的业务扩张.

华为称,希望发布包括Windows Phone 8手机在内的新型智能手机,此举将进一步向诺基亚施加竞争压力.

华为拒绝透露新型Windows Phone 8手机的具体发布日期,但表示按计划将在"短期"内发布.(完)

--编译 王湄;审校 徐文焰

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。