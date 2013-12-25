华为与InterDigital就专利费纠纷达成和解

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透12月24日 -美国专利授权公司InterDigital(IDCC.O)周二表示，与中国网络设备制造商华为的专利费纠纷达成和解。
InterDigital股价在美股盘前一度大涨15%，至33.03美元，终场收报29.92美元，上涨4.18%。
两家公司表示同意通过有约束力的仲裁解决纠纷，预计在2014年底之前完成。
InterDigital在一份提交给监管机构的文件中称，双方将撤回相关诉讼，包括美国国际贸易委员会(ITC)的两项调查，另外还将撤回在美国地区法院的诉讼。
华为也将撤销对InterDigital的多起反垄断投诉，但不包括在中国发改委的一起投诉。中国发改委正在调查InterDigital是否违反了中国的反垄断法。
华为称，InterDigital向该公司收取的专利使用费远高于对苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)的收费水准。
上周美国国际贸易委员会裁定，华为、诺基亚NOK1V.HE和中兴通讯(000063.SZ)未侵犯InterDigital的手机专利。(完)
(编译 李春喜 审校 王翔琼/张涛)
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