华为与InterDigital就专利费纠纷达成和解

路透12月24日 -美国专利授权公司InterDigital(IDCC.O)周二表示，与中国网络设备制造商华为的专利费纠纷达成和解。

InterDigital股价在美股盘前一度大涨15%，至33.03美元，终场收报29.92美元，上涨4.18%。

两家公司表示同意通过有约束力的仲裁解决纠纷，预计在2014年底之前完成。

InterDigital在一份提交给监管机构的文件中称，双方将撤回相关诉讼，包括美国国际贸易委员会(ITC)的两项调查，另外还将撤回在美国地区法院的诉讼。

华为也将撤销对InterDigital的多起反垄断投诉，但不包括在中国发改委的一起投诉。中国发改委正在调查InterDigital是否违反了中国的反垄断法。

华为称，InterDigital向该公司收取的专利使用费远高于对苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)的收费水准。

上周美国国际贸易委员会裁定，华为、诺基亚NOK1V.HE和中兴通讯(000063.SZ)未侵犯InterDigital的手机专利。(完)

(编译 李春喜 审校 王翔琼/张涛)

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