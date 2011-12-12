华为称将主动限制在伊朗的业务发展

中国最大电信设备制造商华为表示，公司将不会在伊朗寻求新客户。此前位於美国的联合反对核子伊朗组织表示，伊朗当局采用华为的设备追踪异见人士。华为在周五发布的声明中称，''将自愿限制在伊朗的业务发展，不再寻求新客户，并逐步缩减与现有客户的业务往来。''路透