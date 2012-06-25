华为董事驳斥传言 称未利用政府补贴争夺市场份额

路透圣彼得堡6月23日电---全球第二大电信设备厂商--华为HWT.UL否认利用中国政府补贴提升市场份额，之前美国议员和欧盟官员抨击华为进行不公平竞争。

华为及其同行中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)饱受欧美抨击，美国议员和欧盟执委会称这两家公司利用政府补贴的优势，以低於西方竞争对手的价格争夺合约。

华为和中兴过去几年中发展迅速，与大型电信运营商签下合约，有时候甚至击败了爱立信(ERICb.ST)、阿尔卡特-朗讯ALUA.PA和诺基亚西门子通信NOKI.UL等西方同业。

华为董事陈黎芳在圣彼得堡出席一次商业活动间隙接受路透采访，她说：“有关华为利用补贴争夺市场份额的说法是不真实的。我们是接受合法补贴。与欧洲国家相仿，中国向与研发相关的活动提供补贴。华为参加了中国和欧洲一些这样的项目。”

华为今年稍早就曾否认接受非法补贴，但这是第一次华为董事就此置评。

分析人士称，中国电信设备制造商还得到政策性银行的扶持，譬如中国国家开发银行。有传言称华为不必偿还这些贷款，陈黎芳对此加以反驳。

她说：“我们的竞争对手甚至散布谣言，说我们不用偿还这些贷款。这是不可能的，不真实的。”

她说，华为在项目融资和贷款方面经常与中国和海外银行合作，程序非常透明。

“这些银行通常都会先作必要的风险评估，然後才同意发放贷款。所有这些贷款都是经过审计的。”

陈黎芳并澄清近来关於华为将大规模裁员的传言。她称：“我们没打算在中国和印度裁员。在俄罗斯，我们正在扩张，甚至可能增雇员工。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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