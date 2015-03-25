华夏MSCI中国A股ETF今在上证所上市 投资A股大盘增新选项

路透上海3月25日 - 中国最大公募基金公司之一的华夏基金公司管理的华夏MSCI中国A股ETF(512990.SS)周三起在上海证交所上市，这是国内首只跟踪MSCI中国A股指数这个国际指数的交易所上市基金（ETF），这让投资者在投资A股大盘方面有了一个新选项。

华夏基金相关人士指出，相对于国内的各类指数，MSCI中国A股指数的特点是其成分股数量不固定，将根据市值覆盖率情况对成分股组成进行定期调整，调整频率相对更高。而中国主要的本地指数成分股数量相对固定。

MSCI中国A股指数目前拥有沪深两市518只成份股，其股票市值覆盖率高达65%，成为目前最为有效反映A股市场变化的指数之一。相比沪深300指数.CSI300，MSCI中国A股指数中增加了新兴产业和消费产业比重，行业配置更加均衡。

由MSCI明晟公司(MSCI.N)公布的MSCI系列指数在全球机构投资者拥有很高知名度，目前约有3.4万亿美元追踪MSCI新兴指数、亚太指数和全球指数。尽管中国资本项下还未完全开放，外资只能通过合格境外机构投资者（QFII）等有限渠道投资A股，但MSCI中国A股指数亦是许多外资机构投资中国的重要参考依据。

去年6月，MSCI明晟宣布暂不按计划将中国A股纳入MSCI新兴市场指数.MSCIEF，但仍保留在2015年评审名单中。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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