南方工业拟以9.36亿元出让华夏基金公司3.9%股权

路透上海11月28日 - 中国最大公募基金之一的华夏基金管理公司股权变动仍在继续。上海联交所网站显示，华夏基金公司股东之一的南方工业资产管理公司拟以9.36亿元人民币出让华夏基金3.9%股权，这意味着华夏基金整体估值达240亿元。

9月中旬，华夏基金另一股东山东省农村经济开发投资公司拟通过产权交易所挂牌出售华夏基金10%股权，挂牌价对应华夏基金整体股权价值不低于240亿元。持有华夏基金62.2%股权的中信证券(600030.SS)(6030.HK)称放弃优先受让权。

据上海联交所网站，南方工业资产对于受让者的要求相当简单，意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人，符合国家法律、法规规定的其他条件，不接受联合受让。有资格的意向受让人需提前缴纳2.8亿元保证金。

南方工业是中国兵器装备集团公司旗下子公司。

为符合监管要求，中信证券2011年将华夏基金51%股权出让给南方工业、山东农投、无锡国联等五位股东。2013年随着新基金法的实施，中信证券又自部分股东手中购回华夏基金的一部分股权，从而获得控股权。

五年内，华夏基金公司股权已升值不少，南方工业等股东获利不菲。随着近年来新设的公募基金公司陆续获放行，公募基金牌照的后续升值空间已有限。（完）