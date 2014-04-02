中国湖北省正式启动碳排放交易市场

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透武汉/北京4月2日 - 中国湖北省周三正式启动碳排放交易市场，以限制140家主要能源和工业企业的二氧化碳排放量。
湖北省成为中国第六个引入市场机制来抑制碳排放量快速增加的地区。该省拥有5,800万人口，地区生产总值(GDP)等同澳洲。
中国是全球最大的碳排放国家，政府希望利用市场机制，到2020年将单位GDP二氧化碳排放自2005年水平下降40-45%。
湖北省碳排放交易每份许可的价格为21元人民币(3.38美元)，在中国六个碳排放交易市场中属最低。
湖北省最大发电商--湖北能源集团卖出20万份许可。
国有能源公司中石油和华能分别买进5万份许可，皇家荷兰/壳牌石油集团购入2万份。
这些交易已提前协商，因此不太可能反映整体的市场流动性情况。
路透上周看到的一份政府文件显示，湖北省政府为2014年向参与者发放了2.922亿份排放许可，相当于2010年排放量的97%。
中国最大金属生产商之一的武钢将是碳排放交易市场中最大的公司。
政府还将拍卖780万份许可，并留下2,400万份作为储备。
首场拍卖已于周一进行，当时售出200万份许可，每份价格20元人民币，处于官方最低价位。
湖北企业能使用中国核证减排量(CCER)涵盖至多10%的排放，但只限于省内项目。
未遵守碳排放计划的公司将处以15万元罚款，并在来年减少免费排放许可。(完)
(编译 王翔琼；审校 徐文焰)
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