洪涝、风雹等自然灾害已造成湖北直接经济损失270亿元 死亡69人

韩国检方推迟至周一再决定是否逮捕三星副会长李在镕
路透首尔1月15日 - 韩国特别检察官周日称，检方在决定是否逮捕三星集团领导人李在镕时，将会考虑到此事对经济面的影响。李在镕卷入了一项涉及总统的干政案调查。
路透北京7月8日 - 新华社周五报道，湖北省民政厅最新通报，6月18日入梅以来洪涝、风雹等自然灾害已造成全省92个县市区1,781.26万人次受灾，死亡69人、失踪16人，直接经济损失270.7亿元人民币
另据人民日报同日援引国家防汛抗旱总指挥部办公室督查专员、新闻发言人张家团称，入汛以来，南方出现24次区域性暴雨过程。洪水来势猛，目前全国321条河流发生超过警戒水位以上洪水，是近五年同期最多，一些城市发生内涝。
“当前大江大河、重要堤防汛情总体可控，防汛形势仍不容乐观。”张家团表示，自6月30日以来，长江中下游五省各类堤防共发生险情973处，其中长江干堤5处，洞庭湖、鄱阳湖区堤防126处，其他堤防842处。经各地全力抢险，长江干支流堤防各类险情均得到有效控制。
发改委近日称，近期，长江中下游沿江地区强降雨持续，基础设施损毁严重。为支持受灾严重的安徽省、湖南省、湖北省、江西省做好灾后恢复建设工作，国家发展改革委追加下达中央预算内投资2.85亿元，支持上述地方遭受暴雨洪涝灾害地区基础设施和公益性设施应急恢复建设。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透首尔1月15日 - 韩国特别检察官周日称，检方在决定是否逮捕三星集团领导人李在镕时，将会考虑到此事对经济面的影响。李在镕卷入了一项涉及总统的干政案调查。
路透柏林1月15日 - 美国候任总统特朗普发出警告，对于德国宝马汽车(BMW) 计划在墨西哥一座新厂制造并出口美国的汽车，将课征35%边境税。
路透伦敦1月15日 - 英国泰晤士报报导称，美国候任总统特朗普表示，英国退欧将成为“伟大的事情”，而且他希望与俄罗斯之间的任何核武器协议都应包括大幅削减核武。