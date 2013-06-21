中国中央汇金在二级市场购入ETF 救市意图明显但身份成疑

图为上海一家券商机构内，一名投资者在浏览电子屏幕上的信息。 REUTERS/Aly Song

* 汇金不仅增持金融股，而且首次公开购入ETF

* 汇金出手代表的政策意图明显

* 汇金是否会转型平准基金尚不清晰

作者/林琦/尹嫄婷

路透上海/北京6月21日 - 中国中央汇金公司出手，向来极具政策导向意义。汇金公司周四晚宣布其已在二级市场购入交易型开放式指数基金（ETF），护盘意图相当明显。但汇金首次公开宣布购入ETF，却让市场对于汇金公司未来究竟担任何种角色产生争议。

有市场人士认为，汇金正在试图扮演政府平准基金或救市基金的角色；但亦有人反驳称，汇金职责定位于代表国务院行使国有重点金融企业的股权职责，并没有救市义务。

“汇金此举的意图非常清晰，维持市场稳定。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出，不过目前并没有公开的说法，汇金公司就是政府平准基金。

中央汇金投资公司网站周四晚间刊登公告称，近日除了购买中国工商银行(601398.SS)等金融股A股股份外，还在二级市场购入交易型开放式指数基金（ETF），并将继续相关市场操作。此前汇金公司都是在二级市场增持汇金旗下金融机构的股票，而公开宣布购入ETF尚属首见。

英大证券研究所所长李大霄解释称，“ETF中间一部分是金融企业，汇金本来就有多种投资功能，国家队嘛。ETF风险更低，范围更广。范围扩大，对市场的支持力度增大了。”

“只要今天（A股）不跌到2%就是成功，美国跌了2%多。跟着汇金走，胜算更高，不要轻视汇金。”

汇金公司网站周四晚间刊登公告还指出，中央汇金公司近日已在二级市场增持中国工商银行(1398.HK)、中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)、中国光大银行(601818.SS)、新华人寿保险公司(601336.SS)(1336.HK)的A股股份，并将在未来六个月继续增持。汇金公司目前是这六家金融机构的大股东。

周四沪综指.SSEC收挫2.8%刷新逾半年新低，不少分析师认为后市沪综指可能下看2,000点。在海外市场继续大跌的情况下，A股周五开盘后继续下挫，一度跌幅达1.97%，早盘收市时沪综指跌幅缩减至0.92%至2,064.807点；亚洲股市周五触及九个半月新低。

**身份争议**

北京一位券商人士指出，此前，曾有社保基金或养老基金出手，代表政府意图。而汇金最新动作有两个亮点，一是首次在二级市场增持保险股，二是购买ETF，背后的政策意图颇有深意。

“上面就是需要一个实体出面（救市），汇金正好是一个选项，养老金入市在当前还是有争议的。”他指出，汇金并非公众公司，国有资产或资金划拨相对容易，操作起来更为便利。

中央汇金公司是中国主权财富基金--中国投资有限公司的全资子公司。据中央汇金公司网站介绍，汇金是代表国家依法行使对国有商业银行等重点金融企业出资人的权利和义务，实现国有金融资产保值增值。中央汇金公司不开展其他任何商业性经营活动。

中央汇金公司一位人士表示，汇金此番增持金融股及购买ETF，主要还是对中国蓝筹股有信心。但对于汇金是否会转型为平准基金，或者是否具备平准基金的职责，他不愿正面回答。

在海外市场，政府平准基金并不罕见。广义而言，平准基金是政府通过特定机构以法定形式建立的基金，通过对某个特定市场的逆向操作，降低非理性的市场剧烈波动，以达到稳定市场目的。周边市场上，有香港的政府外汇基金和台湾的国家安定基金。香港外汇基金1998年为阻击国际对冲基金入市购买蓝筹股，让国内不少老股民记忆犹新。

此前国内曾有较热烈的学术探讨，在中国建立股市平准基金。前任证监会主席郭树清去年底在发表演讲时，曾提到希望未来有更多专业化机构成长起来，帮助股票市场保持稳定，监管机构亦需要承担起一定的责任。这让一些市场人士猜测中国政府是否在考虑建立平准基金。

华泰证券理财师张春明在其微博中提到，“买入ETF对股指产生直接推升作用，汇金公司开始起到平准基金的作用，救市意图明显。无论是经济数据下行还是资金面紧张均在可控范围之内，过分看空中国经济、无休止做空A股是不明智的。”

但是不少分析师对于汇金公司是否具平准基金的身份存在疑惑.

上海一业内人士指出，汇金若要转型为平准基金，需要建立正式的法律体系，例如汇金救市资金如何筹集，何种情况下可以救市，可购股票的标准等。

“现在的情况是汇金身份不清不楚。汇金的资金来源目前来看只有分红，这也没多少啊。”他感叹道。（完）

(审校 林高丽)

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