中央汇金公司去年净利同比增近两成

路透北京8月2日 - 中国中央汇金公司公布2012年度审计报告及财务报告显示，该公司去年净利润达到3,983.96亿元人民币，同比增加609.17亿元，增幅为18%。其中，投资收益是汇金利润的主要来源。

上海证券报周五报导称，该公司2012年的投资收益达到4,000.44亿元，同比增加17.45%。

数据显示，截至2012年年末，汇金长期股权投资账面价值达到2.24万亿元，较上年增加了3,000多亿元，其中大部分用于增持四大行。按权益法核算，汇金持有的包括中行(3988.HK)(601988.SS)、建行(0939.HK)(601939.SS)、工行(1398.HK)>(601398.SS)、农行(1288.HK)(601288.SS)、国开行CHDB.UL、光大银行(601818.SS)在内的六家银行的长期股权投资均较上年有所增加。

报导称，这六家银行2012年的长期股权投资收益占到了当年汇金全部投资收益的97%。除了获得可观的投资收益，汇金也获得了可观的现金回报，2012年汇金共收到现金分红1,268亿元。

今年6月份，汇金再次增持四大国有银行及光大银行，并承诺将在6个月内以自身名义继续在二级市场增持这些银行的股份。

此前，汇金公司的母公司中投公司的年报显示，该公司境外投资组合全年收益率达到10.6%，自公司成立以来的累计年化收益率为5.02%。（完）

(发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)

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