惠生工程子公司遭中国农行催债

路透香港9月25日 - 与公司主席兼大股东失去联络的惠生工程(2236.HK)周三称，其附属公司接获中国农行(1288.HK)(601288.SS)要求偿还贷款连利息。

惠生工程在联交所一份声明中称，旗下惠生工程（中国）有限公司被农行要求偿还本总额1.86亿元人民币之贷款及所有相关利息，但董事会确认，集团全部借款一直保持偿还状态并深信借款人并无违反涉及农行贷款之相关借贷协议之任何条款。

惠生工程表示，于接获要求后，公司已与农行进行磋商，并一直竭其所能于保密情况下寻求撤销该要求之可能性。“目前，双方正在沟通通力求达成双方接受之解决方案。”

公司并称，农行的本金额约占上市公司总银行借款本金额10%。

惠生工程为中国民营石油化工EPC（设计、采购及施工管理）服务供应商，主要客户包括中国石油(0857.HK)(601857.SS)。上月底中石油多名现任及前任高层因严重违纪遭到中国有关部门调查，其后惠生工程公布其控股股东兼公司主席华邦嵩亦协助中国有关机关进行其调查工作，并与公司失去联络，自此其股份停牌至今。

而事件继续发酵，惠生工程近日表示，惠工程工（中国）的财务部经理及集团一名员工赵宏彬也在接受调查，而有关机关就集团若干项目作出询问、取走公司帐簿及纪录及冻结集团若干银行账户。

惠生工程执行董事及首席财务官陈文峰，以及独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会成员蔡思聪近日相继离职。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。