全面深化改革领导小组审议财税和户籍改革方案

路透北京6月6日 - 中国国家主席习近平周五主持召开中央全面深化改革领导小组第三次会议，强调改革要坚持从具体问题抓起，并审议了深化财税体制改革总体方案和关于进一步推进户籍制度改革的意见。

新华社援引习近平指出，要着力提高改革的针对性和时效性，着眼于解决发展中存在的突出矛盾和问题，把有利于稳增长、调结构、防风险、惠民生的改革举措往前排。

谈及财税改革，他表示，财税体制改革不是解一时之弊，而是着眼长远机制的系统性重构。

其主要目的是明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率，加快形成有利于转变经济发展方式、有利于建立公平统一市场、有利于推进基本公共服务均等化的现代财政制度，形成中央和地方财力与事权相匹配的财税体制，更好发挥中央和地方两个积极性。

他并强调，户籍制度是推进人的城镇化重要的环节。总的政策要求是全面放开建制镇和小城市落户限制，有序放开中等城市落户限制，合理确定大城市落户条件，严格控制特大城市人口规模，促进有能力在城镇稳定就业和生活的常住人口有序实现市民化，稳步推进城镇基本公共服务常住人口全覆盖。

要尊重城乡居民自主定居意愿，合理引导农业转移人口落户城镇的预期和选择。要促进大中小城市和小城镇合理布局、功能互补，搞好基本公共服务，还要维护好农民的土地承包经营权、宅基地使用权、集体收益分配权。

“推进改革既要管宏观，也要统筹好中观、微观。要突出具有结构支撑作用的重大改革，把握好重大改革的次序，优先推进基础性改革。”他在会上表示。

去年11月中国共产党十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，对改革进行整体系统部署，其中包括中央成立全面深化改革领导小组。

中央深改组的主要职责是研究确定经济体制、政治体制、文化体制、社会体制、生态文明体制和党的建设制度等方面改革的重大原则、方针政策、总体方案；统一部署全国性重大改革等。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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