中国拟统一城乡户口登记制度 取消农业与非农业户口性质区分

路透北京7月30日 - 为进一步推进户籍制度改革，中国拟统一城乡户口登记制度，并全面实施居住证制度，计划到2020年实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。

国务院周三发布的《关于进一步推进户籍制度改革的意见》提出，取消农业户口与非农业户口性质区分和由此衍生的蓝印户口等户口类型，统一登记为居民户口，体现户籍制度的人口登记管理功能。

《意见》并决定要进一步调整户口迁移政策，全面放开建制镇和小城市落户限制，有序放开中等城市落户限制，合理确定大城市落户条件。

不过对于人口500万以上的特大城市，《意见》依然认为要严格控制此类城市的人口规模，同时改进现行落户政策，建立完善积分落户制度。

“到2020年，基本建立与全面建成小康社会相适应，有效支撑社会管理和公共服务，依法保障公民权利，以人为本、科学高效、规范有序的新型户籍制度，努力实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。”《意见》并称，要切实保障农业转移人口及其他常住人口合法权益。

加强基本公共服务财力保障，建立财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩机制；完善促进基本公共服务均等化的公共财政体系，逐步理顺事权关系，建立事权和支出责任相适应的制度，中央和地方按照事权划分相应承担和分担支出责任。

此外还需深化税收制度改革，完善地方税体系。完善转移支付制度，加大财力均衡力度，保障地方政府提供基本公共服务的财力。

加快建设和共享国家人口基础信息库，稳步推进义务教育、就业服务、基本养老、基本医疗卫生、住房保障等城镇基本公共服务覆盖全部常住人口。

国务院该文件旨在贯彻落实十八届三中全会关于进一步推进户籍制度改革的要求。

国家主席习近平6月6月主持召开的中央全面深化改革领导小组第三次会议上，对该《意见》进行了审议。习近平会上强调，户籍制度是推进人的城镇化重要的环节。（完）

(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

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