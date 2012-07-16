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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 16日 星期一 14:29 BJT

湖南6月报告手足口病死亡17例

新华社周日援引湖南省疾病预防控制中心的信息称，湖南省6月报告手足口病近3.5万例，死亡17例。湖南省疾控中心官员称，今年气温较高是手足口病疫情较去年同期明显上升的主要原因。该省疾控中心建议家长和老师若发现儿童口、手、脚部长红皮疹，应送往医院就诊。

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