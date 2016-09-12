版本:
中国
中国财经 | 2016年 9月 12日 星期一 16:26 BJT

中国和匈牙利续签双边本币互换协议 互换规模保持100亿元人民币

路透北京9月12日 - 中国人民银行与匈牙利中央银行周一续签双边本币互换协议，互换规模保持100亿元人民币/4,160亿匈牙利福林，有效期三年，经双方同意可以展期。

中国央行网站刊登新闻稿称，续签双边本币互换协议旨在加强双边金融合作，便利两国贸易和投资，共同维护地区金融稳定。

匈牙利政府今年4月中旬成功发行一笔基准规模(10亿元)的离岸人民币债券(点心债)，期限三年，发行利率为6.25%。这是中东欧地区发行的第一只主权点心债。（完）

(发稿 陈杨；审校 乔艳红)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐