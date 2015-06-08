匈牙利成首个与中国签署“一带一路”合作文件的欧洲国家

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京6月7日 - 中国外交部周六晚称，匈牙利成为首个与中国签署“一带一路”合作文件的欧洲国家。
据中国外交部网站发布的声明，中国和匈牙利签署了《中华人民共和国政府和匈牙利政府关于共同推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设的谅解备忘录》。
中国外交部长王毅称，“我们欢迎更多欧洲国家‘向东看’，加强与中国及其他亚洲国家的互利合作，以不同形式参与到‘一带一路’建设中来”。
中国国家主席习近平今年早些时候表示，希望用10年左右的时间使中国同沿线国家的年贸易额突破2.5万亿美元。
中国外交部网站援引匈牙利总统阿戴尔的话称，匈牙利愿同中方密切协作，推进匈塞铁路等重大项目建设。
中国将为一条连接匈牙利和塞尔维亚的铁路提供融资并参与建设。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。