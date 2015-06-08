匈牙利成首个与中国签署“一带一路”合作文件的欧洲国家

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月7日 - 中国外交部周六晚称，匈牙利成为首个与中国签署“一带一路”合作文件的欧洲国家。

据中国外交部网站发布的声明，中国和匈牙利签署了《中华人民共和国政府和匈牙利政府关于共同推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设的谅解备忘录》。

中国外交部长王毅称，“我们欢迎更多欧洲国家‘向东看’，加强与中国及其他亚洲国家的互利合作，以不同形式参与到‘一带一路’建设中来”。

中国国家主席习近平今年早些时候表示，希望用10年左右的时间使中国同沿线国家的年贸易额突破2.5万亿美元。

中国外交部网站援引匈牙利总统阿戴尔的话称，匈牙利愿同中方密切协作，推进匈塞铁路等重大项目建设。

中国将为一条连接匈牙利和塞尔维亚的铁路提供融资并参与建设。（完）