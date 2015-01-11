中国水利水电建设集团下属企业将参建墨西哥3.8亿美元水电项目

路透墨西哥城1月11日 - 墨西哥国家电力公司CFE将价值3.864亿美元的水电项目合同授予由中国水利水电建设下属企业参与的一个财团。该项目是在墨西哥南部建设一座240兆瓦的水力发电站。

CFE周五发布声明称，由中国水利水电建设(哥斯达黎加)、Omega Construcciones、Desarrollos y Construcciones Urbanas和CAABSA Infraestructura组成的财团中标，出价较CFE的预算上限4.056亿美元低出近2,000万美元。

这处电站名为Chicoasen二期，将向Chiapas州的537,000户家庭供电。CFE称，项目施工时间预计为42个月。

中国水利水电建设集团曾承建中国的三峡大坝。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。