中国环保部敦促水电企业重视环保

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京1月17日电---中国环境保护部周二称，水电开发企业必须“生态优先“，全面落实水电开发的生态环境保护要求。
环境保护部网站（www.mep.gov.cn）发布的通知称，发展水电要“统筹考虑”，即“考虑经济效益和生态效益、局部利益和整体利益、当前利益和长远利益”。
通知要求，水电开发企业必须确保公众的知情权、参与权、获益权，并强调禁止开发法律法规明确保护的区域。
2005年备受争议的三峡大坝建成後，中国水利大坝建设潮明显降温，因监管机构担忧环境风险和巨额动迁费用，不愿批准新项目上马。
去年5月，温家宝召开会议，反思水电发展，并承认三峡项目引发了严重的社会和环境问题，迫切需要得到解决。
国家能源局上周发布的数据显示，截止2011年底，中国水电装机容量为2.30亿千瓦，另有0.55亿千瓦在建。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。