中国环保部敦促水电企业重视环保

路透北京1月17日电---中国环境保护部周二称，水电开发企业必须“生态优先“，全面落实水电开发的生态环境保护要求。

环境保护部网站（www.mep.gov.cn）发布的通知称，发展水电要“统筹考虑”，即“考虑经济效益和生态效益、局部利益和整体利益、当前利益和长远利益”。

通知要求，水电开发企业必须确保公众的知情权、参与权、获益权，并强调禁止开发法律法规明确保护的区域。

2005年备受争议的三峡大坝建成後，中国水利大坝建设潮明显降温，因监管机构担忧环境风险和巨额动迁费用，不愿批准新项目上马。

去年5月，温家宝召开会议，反思水电发展，并承认三峡项目引发了严重的社会和环境问题，迫切需要得到解决。

国家能源局上周发布的数据显示，截止2011年底，中国水电装机容量为2.30亿千瓦，另有0.55亿千瓦在建。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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