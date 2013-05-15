中国环保部通过双江口水电站项目环评审查

路透北京5月15日 - 中国环境保护部通过了双江口水电站项目的环评审查，但承认该项目会影响当地植被和稀有鱼类。该项目将成为中国最高的水电站大坝。

双江口水电站坝体将高达314米，位于四川省大渡河上。

双江口水电站项目工期为10年，由国电集团子公司承建，投资额预计达246.8亿元人民币。

环保部周二晚发布公告称，环境影响评估显示，该项目会对稀有鱼类和当地植物带来负面影响，还会影响当地的自然保护区。

公告指出，项目开发商承诺采取对策减轻影响。双江口水电站项目仍有待国务院的批准。

目前世界上已建成最高大坝是位于塔吉克斯坦的努列克坝（Nurek dam），高300米。中国最高大坝是位于澜沧江上的小湾拱坝，高292米；位于长江上的三峡大坝高185米。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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