中国环保部通过双江口水电站项目环评审查

国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大 将加快国际化发展（更新版）
路透香港4月11日 - 中国大型券商--国泰君安H股周二首日挂牌，盘中股价变动不大；公司高管称，将加快国际化发展。
路透北京5月15日 - 中国环境保护部通过了双江口水电站项目的环评审查，但承认该项目会影响当地植被和稀有鱼类。该项目将成为中国最高的水电站大坝。
双江口水电站坝体将高达314米，位于四川省大渡河上。
双江口水电站项目工期为10年，由国电集团子公司承建，投资额预计达246.8亿元人民币。
环保部周二晚发布公告称，环境影响评估显示，该项目会对稀有鱼类和当地植物带来负面影响，还会影响当地的自然保护区。
公告指出，项目开发商承诺采取对策减轻影响。双江口水电站项目仍有待国务院的批准。
目前世界上已建成最高大坝是位于塔吉克斯坦的努列克坝（Nurek dam），高300米。中国最高大坝是位于澜沧江上的小湾拱坝，高292米；位于长江上的三峡大坝高185米。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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这批配额主要针对柴油和汽油。此外，这些炼厂还获得了333.5万吨的加工贸易成品油出口配额。中国已经同意对根据一般贸易方式出口的成品油提供税收激励措施。