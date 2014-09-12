中国今明两年将新开工44项重大水利工程

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京9月12日 - 稳投资仍是目前阶段中国经济稳增长的关键力量。人民日报周五援引水利部称，今明两年将新开工建设44个重大水利工程，确保今年新开工17个项目。
水利部并称，同时将对尚未立项的88项工程加快前期论证和立项审批，力争在“十三五”(2016-2020年)期间全部开工建设。
“水利部优先安排国务院确定的172个节水供水重大水利项目，在目前在建40个项目的基础上，今明两年将新开工建设44个重大水利工程，”报导称，确保今年新开工17个项目，同时大力吸引社会资本进入。
水利部表示，下一步将继续加大政府投入，发挥政府投资的引导带动作用，进一步增加中央预算内投资规模用于水利工程建设，争取今后用于水利方面的投资能有较大幅度的增加。
报导称，2014年初步落实重大水利工程中央投资390亿元人民币，推进东北三江治理、黄河下游治理、治淮等在建项目建设，以及内蒙古尼尔基下游灌区等项目开工前期准备。
国务院此前部署确定分步建设172个节水供水重大水利项目。工程建成后，将实现新增年供水能力800亿立方米和农业节水能力260亿立方米、增加灌溉面积7,800多万亩，使国内骨干水利设施体系明显加强。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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