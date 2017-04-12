焦点：韩企在中国受抵制 连累中国员工及供应商也遭殃

路透北京/上海4月11日 - 韩国部署萨德反导系统的决定在中国激起愤怒，令在华韩企备受打击，而对现代和乐天等企业的抵制和监管压力，也殃及到了他们在中国的工人和供应商。

据韩国贸易促进机构，韩企在中国是用人大户，现代汽车 (005380.KS)、三星电子 (005930.KS)和乐天集团在中国直接提供了70万个岗位，其供应链也创造了更多就业机会。

现代称，其中国子公司和供应商共计创造了9万个岗位，该公司因销量下降而削减产量。

现代最大的海外制造基地在北京顺义，依赖于该公司的供应商、工人和当地零售商都感受到了压力。

“从一个月前开始，我们周末就不工作了，而且也不晓得什么时候能恢复正常。”现代汽车一家轮毂盖供应商说。

“没有其他办法，在亏钱的同时只能等了。”

现代位于北京的工厂员工说，他们工厂原本都是一周七天、一天24小时地运作，但如今一周只做四天，每天从早上八点到下午五点；进一步减产的疑虑正使供应链和当地门店的员工惴惴不安。

快递业者抱怨，送往现代主要工厂的递件减少了一半至三分之二；附近一家便利商店店主说，他的业务也受到冲击，因为那里工厂员工的工资减少。

一家聘雇逾百名中国员工的韩国汽车零组件供应商执行长称，其工厂产能利用率已下降30%。他目前还未裁减员工人数，但表示未来就不确定了。

“若这种情形再拖久一点，我们别无选择，只有裁减中国员工。近期情况没有好转的迹象。”他说。

现代汽车本身指出，“对在中国的聘雇目前没有影响”，公司仍完全致力于中国市场，将“继续尽最大努力来保护我们在这地区的员工”。

**连带损失**

有关萨德的争议掀起中国媒体要求抵制韩国的呼声，中国监管机构也加强了对韩国企业的检查力度。韩国和美国宣称，需要部署萨德以遏制来自朝鲜的威胁。

乐天集团同意为部署萨德供地后，其产品就在中国市场遭到抵制。该集团在中国开设了99家大超市，在接受监管当局检查后，已于最近数周关闭了75家。乐天集团表示，依照中国法律规定，停业门店的员工仍可拿到全额工资。

乐天玛特一位发言人称，这些员工拿到的工资比例在闭店第二个月可能降至60-70%，但公司会“尽量多给一些”。乐天集团在中国的员工数量有20,000人。

路透与乐天集团中国店面的五名员工进行了沟通，后者称他们仍然可以拿到工资，而且已闭店员工仍会到店检查商品是否过期和整理库存。

企业风险分析师表示，中国愿意接受一些“可以容忍的连带损失”，而且会策略性地对待目标企业，暂时不去碰科技巨头三星这样的就业大户。

“他们按照政府精心策划，相当谨慎地把目标对准乐天，以及旅游业、航班和免税店，”风险咨询公司Control Risks中国和北亚分析主管Andrew Gilholm称。

他指出，这样的僵局至少要持续到韩国有了新的领导人。上月通过的弹劾案，结束了朴槿惠的总统任期。

“北京可能继续施压，直到韩国新政府成立，并表明其对(萨德)的立场，”他说道。

韩国企业眼下仍需谨慎行事，以待这场风波过去。

但企业员工和经销商依然焦虑不安，销售没有复苏迹象，也不知道这一切何时才可能恢复正常。

“近期的下滑情况非常严重。我们通常一个月销售逾100辆车，如今则只有30辆，”一位北京的现代经销商称。

“反韩情绪高涨，许多消费者不愿购买韩系车，”他说道。(完)