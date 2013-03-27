工行去年净利按年增14.5% 今年不良率或上升（更新版）

* 去年净利按年增14.5%，继续成为全球最盈利银行

* 今年不良贷款率计划控制在1.20%内，较去年末上升

* 截至去年末地方政府融资平台贷款不良率为0.39%

* 房地产贷款余额续降

(新增更多细节和背景)

路透北京/香港3月27日 - 全球市值最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)去年净利按年增长14.5%，继续成为全球最盈利银行，并略优于市场预期。展望今年，该行计划将年末不良贷款率控制在1.20%以内，这较去年末有所上升。

该行周三公布年报显示，2012年实现净利2,385.32亿元人民币，上年度净利则为2,083亿元。汤森路透I/B/E/S综合多名分析师预测的净利为2,314.38亿元。

“去年中国央行两次调息的影响将在2013年集中显现，将对商业银行存贷利差收入增长形成一定制约；同时，存贷款基准利率浮动区间扩大，可能进一步加剧银行同业之间的客户和市场竞争。”年报称。

工行年报显示，该行2012年净利息差为2.49%，与上年持平；净利息收益率2.66%，比上年上升5个基点。利息净收入为4,178.28亿元，同比增长15.2%，占营业收入的78.9%。

工行为四大国有银行中最后一家公布去年业绩的银行。此前已公布2012年报的三大行中，中国建设银行(601939.SS)净利按年升14.1%，农业银行(601288.SS)及中国银行(601988.SS)净利同比增速则分别为19%和12.2%，增速均创下上市以来的新低。

2012年6-7月，中国央行两度降息，同时利率市场化破冰，存款利率上浮空间和贷款利率下降空间被打开；二季度，中国银监会大力开展“七不准、四公开”的银行乱收费清查工作。这两项政策导致中国银行业息差收入和手续费收入腹背受敌。而2013年又面临着银行业资本管理办法的实施，来自金融脱媒、资本约束、经济下行周期等的调整有增无减。

**工行不良率连续13年下降**

截至去年末，工行核心资本充足率为10.62%，资本充足率为13.66%，分别比上年末上升0.55个和0.49个百分点；不良贷款率为0.85%，较2011年末下降0.09个百分点，已连续13年下降；拨备覆盖率则提高28.63个百分点至295.55%，风险抵补能力进一步增强；贷款拨备率为2.50%。

另据工行新闻稿，在市场所关注的地方政府融资平台贷款和房地产贷款领域，其风险继续得到较好控制。截至2012年末，工行的地方政府融资平台贷款余额较2011年末减少465亿元，不良贷款率较2011年末下降了0.34个百分点至0.39%，现金流全部覆盖与基本覆盖贷款合计占比98.2%。

而在房地产贷款领域，截至2012年末工行的房地产开发贷款余额较2011年末减少了264亿元，房地产开发贷款不良率为0.75%，风险可控。

中国工商银行A股周三收于4.12元，跌0.24%；H股则收涨0.74%至5.45港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选: (here)

(发稿 谢衡; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。