中国工商银行去年净利按年增14.5%

1-2月中国国企利润总额3018.6亿元 同比增长40.3%--财政部
路透北京3月27日 - 中国财政部周一公布，1-2月国有企业实现利润总额3,018.6亿元人民币，同比增长40.3%。其中中央企业利润总额2,346.1亿元，同比增长23.7%；地方国有企业利润总额672.5亿元，同比增长164.2%。
路透北京/香港3月27日 - 全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周三公布，去年净利按年增长14.5%，略优于此前市场预期。
该行业绩公告显示，其2012年全年净利为2,385.32亿元人民币，上年度净利则为2,083亿元。汤森路透I/B/E/S综合多名分析师预测的净利为2,314.38亿元。
公告称，该行2012年的净利息差为2.49%，与上年持平；利息净收入为4,178.28亿元，比上年增长15.2%，占营业收入的78.9%。
公告并显示，去年末工行的核心资本充足率为10.62%，资本充足率为13.66%。不良贷款率0.85%，而上年末为0.94%；拨备覆盖率为295.55%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选: (here)
(发稿 谢衡; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京3月27日 - 中国财政部周一公布，1-2月国有企业实现利润总额3,018.6亿元人民币，同比增长40.3%。其中中央企业利润总额2,346.1亿元，同比增长23.7%；地方国有企业利润总额672.5亿元，同比增长164.2%。
路透北京/上海3月27日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点至近一个月新高，中间价亦四连升至逾一个月高点。交易员称，随着市场对美国总统特朗普推行刺激政策执行力的质疑加深，短期美元料延续疲弱走势，缓解人民币贬值预期，汇价或稳中偏强，波动区间向6.83-6.88元靠近。
路透香港3月27日 - 香港政府统计处周一数据显示，今年2月自香港流入中国内地的黄金量，由1月份的两年半来最少，显着回升50.8%。