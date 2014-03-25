工商银行确定将由其浙江分行统一管理维护支付宝快捷接口

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京/香港3月25日 -以资产计全球最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周二表示，已确定将由其浙江分行统一管理维护支付宝快捷接口，其他分行不再负责。
工行在给路透的官方回复中称，支付宝在该行快捷支付接口数量减少，在技术上对交易不会构成任何影响。相反地，多个接口由多家分行实行多头管理，容易出现技术和管理上的问题，存在风险隐患。
“我行与支付宝的合作意愿没有变化。”工行相关人士称。
工行表示，支付宝所在地在杭州，由工行浙江分行专门对支付宝快捷支付接口进行维护和管理，有利于保障客户交易安全。关于统一接口工作，工行与支付宝方面前期已进行了长时间的沟通，并做了充分的准备和安排，相关工作均在后台完成，如支付宝方面配合，对客户交易不会造成任何影响。
支付宝为中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团旗下第三方支付机构。
根据Enfodesk易观智库最新数据显示，2013年中国互联网收单的市场上，支付宝、财付通和银联网上支付以46.57%、19.29%和13.75%的占比位居前三位。（完）
(发稿 谢衡; 审校 毕晓雯)
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