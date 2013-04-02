工行将入股台湾永丰银行20%股权

* 两岸金融机构间首件参股案浮出水面

* 中国工行将入股台湾永丰银20%股权

* 交易金额近200亿台币

* 类似参股案有望陆续出笼

路透台北4月2日 - 两岸银行监理平台会议甫释出陆银来台参股金控旗下银行上限可达20%，两岸金融机构间首件参股案即浮出水面。台湾永丰金控(2890.TW)周二称，旗下永丰银行将与中国工商银行(601398.SS)签署股份认购协议，工行将入股永丰银行20%股权。

永丰金控公告称，子公司永丰银行董事会通过，将以私募方式发行普通股上限18亿股，洽中国工商银行(1398.HK)为策略投资人，认购这部分不超过永丰银行20%的股权。

永丰金控发言人张晋源表示，若以目前净值估算，此案交易金额达197.4亿台币，但仍须视认股当时的净值而定。

他指出，该投资案的具体落实将根据台湾相关法令对陆资参股台湾金融机构比例的开放程度而定，目前法令规定是5%，然依据昨日金银三会共识的话，申请参股台湾金控旗下银行股权可达20%，将待法令修正开放后向两岸主管机关提出申请。

对于金银三会所释出的政策利多，一位不愿具名的本地金融股分析师认为，金银三会开放两岸间银行准入的条件，预期如永丰银行参股案将陆续出笼，“不管是参股、或是设立分行，都不会只有一件。”

睽违一年半的两岸银行监理平台会议周一在台北召开，会后释出多项两岸市场准入利多，包括陆银来台参股比重将采差异化管理，其中以投资金控旗下银行持股可达20%为最高，而来台参股台湾上市、柜银行和金控公司上限调高至10%、未上市柜银行和金控则调高至15%。

依据现行台湾相关法令规范，目前符合来台参股只剩下中国工商银行符合资格，其与永丰银行业务合作往来密切，且永丰银早已有意引进陆资参股，但卡在现行的5%参股上限，因此迟迟未定案。

永丰金控董事长何寿川曾向路透表示，提高陆银来台参股上限由现行5%到20%，两岸金融业相互参股上限比例相同，使双方利益一致，从竞争转为合作，有助于强化在大陆地区发展之流动性及营运支持；如陆银参股金控20%，可能会成为金控最大股东，台湾管理单位可能会有点犹豫，但陆银参股金控的子公司银行20%后，金控母公司也还持有子公司银行80%持股。

永丰金控今天收盘上扬0.35%，报14.3台币，表现优于台湾加权指数.TWII的0.18%涨幅。(完)

(记者 詹静宜；审校 张喜良)

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