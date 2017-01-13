中国工行称银行债转股退出渠道多元 广义投贷联动为其转型方向

路透北京1月12日 - 当前债转股是中国决策层力推的重点工作，而市场对银行在债转股后如何参与公司治理及退出十分关注。以资产计中国最大银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)周四称，债转股的退出方式包括二级市场转让、约定分红逐步退出等五种。

该行高管在银监会新闻发布会上并指出，当前银行正面临资产荒、存款荒、收入荒三重压力，工行已将广义投贷联动视为其经营转型重要方向，通过加大股权投资和投贷联动的力度提高经营水平。

工行信贷与投资管理部总经理魏学坤称，债转股的五种退出方式，一是标的企业上市后，通过二级市场转让退出；二是企业兼并重组通过第三方转让实现退出；三是与企业约定股息分红率，通过股权的分红逐步实现退出；四是与股东约定通过回购的方式并确定触发机制，由原股东回购股权实现退出。

“或者将来建立一个债转股转让的平台，通过这个平台转让就可以。”他称，“债转股退出的方式很多。”

他并强调，银行在持有股权后将积极参与企业投融资重大决策，尤其是对企业再融资进行约束，并将协助企业完善治理架构、改善经营管理。

在房地产业务方面，魏学坤称，工行今年将加强对房地产城市的分类管理，主要控制热点城市土地价格购置较高的新增住房开发贷款，防范热点城市房地产市场的波动，审慎把握库存消化周期较高的三四线城市贷款。

“要严格把握好房地产开发的投向，重点是要支持保障性的安居工程和普通的商品住宅，严控商用房，尤其要禁止像别墅类的贷款。”他称。

同时，加强对房地产贷款的封闭管理，要持续跟踪存量贷款、借款人经营情况、资金流向以及项目建设、销售进度，还有按揭贷款办理以及开发贷款归还情况的监测。

个人住房贷款方面，将严格贷款的审查审批，严格审查房屋交易价格的合理性，以及首付款资金交付的真实性；并将利用工行的大数据，加强资金用途和流向的监管，排查、预警可能存在的“假按揭”、“首付贷”等风险隐患。

自去年10月中国债转股方案出台以来，当前市场化债转股协议额已超3,000亿元人民币。发改委周二称，今年将会继续加大力度推进债转股；银监会在其2017年全国银行业监督管理工作会议中亦指出，将稳妥开展市场化债转股。

**积极开展广义投贷联动**

工行投资银行部总经理李峰则指出，工行正积极开展广义投贷联动业务，并将其视作未来几年经营转型和创新发展的重要突破方向。

“这（广义投贷联动）是指商业银行信贷业务与商业银行代理投资、直接投资业务的相互促进、相互支撑的商投互动范畴，也包括商业银行直接投资和代理投资领域的股权和债权的股债联动范畴。”他解释道。

而中国银监会去年4月下旬公布首批投贷联动试点，允许试点银行设立投资功能子公司对科创类企业进行股权投资，则是“狭义”投贷联动。

具体方式上，一是为存量战略信贷客户提供国企混改、Pre-IPO、兼并收购等股权投融资服务，以贷带投。

“比如（工行）完成了中石化销售公司混改融资、中石油管道资产重组等股权项目，为战略信贷客户提供投贷联动的整体服务，累计安排股权投资金额近200亿元。”李峰称。

二是积极主导发起或参与产业投资基金和私募股权投资基金，以投促贷。如通过产业投资基金形式为先进制造业、战略新兴行业客户提供股权投融资服务，培育优质信贷潜力客户,“工行累计承诺投资规模已超过1,000亿元，长期来看，将带动信贷投放数千亿元。”

面对资产质量、市场竞争、经营转型的三大考验，李峰表示，工行正努力打破传统信贷的盈利模式，通过探索主动管理、组合投资等风险管理的基础，加大股权投资和投贷联动的力度和规模。

“既能平滑投资的风险和收益的波动性，又能够通过股权投资的较高收益，来实现提高资产的总体回报率，并且也能降低传统信贷债权模式的经营成本。”他称。（完）